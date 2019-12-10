Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

'da 4 tefeciye gözaltı

'da, polis ekiplerince tefecilik yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 00:34
Malatya'da 4 tefeciye gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tefecilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda kentte faiz karşılığında para vererek, senet imzalatarak, verdikleri paraların üzerine faiz koyan 5 kişi yakalandı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda tapu, çek ve senet, 30 bin lira para, faaliyeti olmayan şirketlere ait birçok kaşe ve makbuz arama öncesi tuvalete atılmış, yırtılmış ve tahrip edilmiş, borç-alacak defteri, 1 ruhsatsız tabanca, 134 tabanca mermisi gele geçirildi. Ele geçirilen materyal ve tabancaya el koyan polis, 5 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.
Aynı operasyon kapsamında 2 işyeri kapatıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Malatya'da 4 tefeciye gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN