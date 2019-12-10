Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

’den için ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, başta olmak üzere tüm yurt için uyarılarında bulundu. Aralık ayı itibariyle yurt genelinde soğuk havalar etkisini yoğun bir şekilde hissettirirken yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar, doğu kesimlerinde ise kar yağışları görülüyor. Hal böyle olunca vatandaşlar arama motoru üzerinden ‘Bugün hava nasıl olacak ve kar ne zaman yağacak?’ sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Öte yandan önümüzdeki 5 günlük hava durumu raporunu yayınlayan MGM, Doğu Anadolu'da kar yağışına, Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak yağışlara dikkat çekti. Ayrıca, oluşabilecek buz ve don olayları ile ani sel, su baskını ve yıldırım tehlikesine vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Haberimizden Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir, İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 19:30 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 19:31
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin raporunu yayınlarken, başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış ve kar uyarılarında bulundu. Aralık ayını yaşadığımız şu günlerde yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar sıklıkla etkisini gösterirken, doğu kesimlerinde ise kar yağışları görülüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinde evden çıkacak vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak ve Kar ne zaman yağacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Meteoroloji de tam bu noktada, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. MGM; İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yarından itibaren sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Öte yandan, Doğu illeri içinse şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, yeni hafta kapsamında Meteoroloji'nin hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN