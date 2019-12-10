Meteoroloji’den İstanbul için son dakika hava durumu ve sağanak yağış uyarısı geldi! İstanbul’a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu raporunu yayınlarken, İstanbul başta olmak üzere pek çok il için sağanak yağış ve kar uyarılarında bulundu. Aralık ayını yaşadığımız şu günlerde yurdun batı kesimlerinde sağanak yağışlar sıklıkla etkisini gösterirken, doğu kesimlerinde ise kar yağışları görülüyor. Hal böyle olunca sabah saatlerinde evden çıkacak vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün hava nasıl olacak ve Kar ne zaman yağacak?' sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. Meteoroloji de tam bu noktada, önümüzdeki 5 güne ilişkin hava durumu ve sıcaklık değerlerini resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. MGM; İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde yarından itibaren sağanak yağışların etkili olacağını belirtti. Öte yandan, Doğu illeri içinse şiddetli kar yağışı uyarısı yapıldı.

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?

Haberimizin detaylarından, yeni hafta kapsamında Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ile sağanak ve kar yağışı uyarısı hakkında bilgi edinebilir; İstanbul ve il il sıcaklık değerlerini görüntüleyebilirsiniz.