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Ölen arkadaşını bırakıp kaçtı

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019
Ölen arkadaşını bırakıp kaçtı
İstanbul'da motosikletiyle seyir halindeki Emre U. dün gece D-100 Karayolu Maltepe mevkisinde kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Kaza sırasında arkasında oturan arkadaşı Ferdi K. (21) hayatını kaybetti. Arkadaşının öldüğünü gören Emre U. alkollü ve ehliyetsiz olduğu için paniğe kapıldı. Arkadaşının cesedini orta refüjde bariyerler arasına bırakan Emre U. kaçtı. Cesedi fark eden polis, yaptığı incelemede cesedin Ferdi K.'ya ait olduğunu tespit etti. Soruşturma başlatan polis, arkadaşını bırakıp kaçan Emre U.'yu Kartal Yakacık'taki evinde gözaltına aldı.
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Ölen arkadaşını bırakıp kaçtı
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