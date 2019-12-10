Ölen arkadaşını bırakıp kaçtı

İstanbul'da motosikletiyle
seyir halindeki
Emre U. dün gece
D-100 Karayolu
Maltepe mevkisinde
kontrolünü kaybederek
kaza yaptı. Kaza sırasında arkasında
oturan arkadaşı Ferdi K. (21) hayatını
kaybetti. Arkadaşının öldüğünü gören Emre
U. alkollü ve ehliyetsiz olduğu için paniğe
kapıldı. Arkadaşının cesedini orta refüjde
bariyerler arasına bırakan Emre U. kaçtı.
Cesedi fark eden polis, yaptığı incelemede
cesedin Ferdi K.'ya ait olduğunu tespit etti.
Soruşturma başlatan polis, arkadaşını bırakıp
kaçan Emre U.'yu Kartal Yakacık'taki
evinde gözaltına aldı.