Ölen arkadaşını bırakıp kaçtı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da motosikletiyleseyir halindekiEmre U. dün geceD-100 KarayoluMaltepe mevkisindekontrolünü kaybederekkaza yaptı. Kaza sırasında arkasındaoturan arkadaşı Ferdi K. (21) hayatınıkaybetti. Arkadaşının öldüğünü gören EmreU. alkollü ve ehliyetsiz olduğu için paniğekapıldı. Arkadaşının cesedini orta refüjdebariyerler arasına bırakan Emre U. kaçtı.Cesedi fark eden polis, yaptığı incelemedecesedin Ferdi K.'ya ait olduğunu tespit etti.Soruşturma başlatan polis, arkadaşını bırakıpkaçan Emre U.'yu Kartal Yakacık'takievinde gözaltına aldı.