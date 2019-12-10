‘Ona acıdım şimdi acınacak hale geldim’

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BUGÜN NELER OLDU

bağlı Gölcük ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi Hacer Atik (32) ilk eşinden ayrıldıktan sonra iki yıl önce aşık olduğu bilgisayar tamircisi Mustafa Culfacı (41) ile birlikte yaşamaya başladı. 25 Kasım'da bir kavgaya karışan Culfacı tutuklandı. 5 aylık hamile olan Atik ise duruşmaya gelinlikle giderek, eşine destek verdi. Tahliye olan Culfacı'nın ilk işi ise kendisini aldattığını düşündüğü Atik'e şiddet uygulamak oldu. Son olarak Culfacı Atik'e 16 saat işkence yapıp elinde, alnında ve dilinde sigara söndürdü. Atik bunun üzerine polise başvurdu. Olaydan sonra yakalanan Culfacı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadın sığınma evine yerleştirilen Hacer Atik ise adliye çıkışında yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı:O çalışmadığı için taksi şoförlüğü yaparak eve bakıyordum. Aşırı kıskançtı. Akıllı telefonumu kırıp, tuşlu telefon aldı. Duraktakiler onun korkusundan beni işten çıkardı.Kimsesiz olduğu için acıdım ama kendim acınacak hale geldim. Bebeğim için affettim. Son olay bir kabustu. 16 saat işkence etti. Öldürecek sandım. Ben ona son bir şans tanıdım. Ama o insan olmamayı tercih etti. Şimdilik koruma kararı çıkartıldı. Cezaevinden çıkar çıkmaz beni öldürecek. Türkiye'de sessiz sedasız öldürülen kadınlardan olmak istemiyorum. Karnımda çocuğunu taşıyorum nasıl böyle acımasız olabiliyor.