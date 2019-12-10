Polis telsizinde şehitlere vefa geçidi

10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş Vodafone Park Stadı'nda yaşanan çifte hain terör saldırısının üçüncü yıl dönümünde kahraman şehitler unutulmadı.

"ASLA UNUTULMAYACAKTIR"

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü telsizlerinde; bölücü terör örgütü PKK'nın hain ve kalleş saldırısında şehit olan polislerin isimleri okundu. Bir polis memuru tarafından okunan telsiz anonsunda; "10 Aralık 2016 cumartesi günü Beşiktaş İlçesi'nde 45 saniyelik bir arayla meydana gelen hain bombalı saldırılar sonucunda ülkemizin birlik ve beraberlik, bekası için gözünü kırpmadan şehadete yürüyen kahraman polislerimizi şehadetlerinin senesinde rahmetle, dualarla ve gururla yad ediyoruz. Bilinsin ki; ay yıldızımızın müdaafası uğruna verdiğimiz her şehidimiz gibi; şehitlerimizin isimleri de bu vatanda payidar kalacaktır ve asla unutulmayacaktır. Vatan size minnettardır. Vatan sağ olsun" denildi.