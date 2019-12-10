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Son dakika: 69 yaşındaki şahıs 72 yaşındaki adamı öldürdü!

'ın Süleymanpaşa ilçesinde 72 yaşındaki kişiyi evinde bıçakla öldürdüğü iddia edilen 69 yaşındaki zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019 09:35
Son dakika: 69 yaşındaki şahıs 72 yaşındaki adamı öldürdü!

Yavuz Mahallesi'nde yaşayan H.Y'den (72) bir süredir haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, H.Y'yi evinde boğazından bıçaklanarak öldürülmüş halde buldu.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucunda, cinayeti işlediğinden şüphelendikleri H.B.Ç'yi (69) gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadesinde cinayeti itiraf eden şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Son dakika: 69 yaşındaki şahıs 72 yaşındaki adamı öldürdü!
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