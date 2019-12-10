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! 'de korkutan ! , , İzmir'de hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması

Gelen haberine göre, ’de 23.20 sularında korkutan bir meydana geldi. , İzmir, Bursa, ve çevre illerde de hissedilen deprem birçok vatandaşa panik yaşattı. Pek çok vatandaş ‘İstanbul’da deprem mi oldu’ aratmasını yapıyor. ve AFAD’tan yapılan son dakika açıklamasına göre Balıkesir’de yaşanan depremin büyüklüğü açıklandı. Sosyal medyada da birçok kullanıcı yaptığı paylaşımlar ile korkularını dile getirdi. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD’a göre son depremler listesi!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 01:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 01:08
SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul, Manisa, İzmir'de hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde bu akşam 23.20 sularında korkutan bir deprem meydana geldi. İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir ve çevre illerde de yoğun bir şekilde hissedilen deprem yerin 11.4 kilometre altında gerçekleşti. Konuyla ilgili hem Kandilli Rasathanesi hem Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden depremin şiddeti açıklandı. Özellikle İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa'da yoğun bir şekilde hissedilen depremin ardından vatandaşlar twitter üzerinden korkularını gösteren paylaşımlar yaparken, 'İstanbul'da deprem mi oldu' aratmasını yaptılar. Deprem de can ve mal kaybının olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmezken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre son depremler listesi ve Balıkesir'deki depremin ayrıntıları…

BALIKESİR'DE KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL, İZMİR, MANİSA BURSA VE ÇEVRE İLLERDE HİSSEDİLDİ!

Kandilli Rasathanesi depremin saatinin 23.14 olduğunu açıklarken, büyüklüğünü ise 5.0 olarak revize etti. Deprem Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığı merak edilirken, konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde sizlerle paylaştık…

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SON DAKİKA! Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul, Manisa, İzmir'de hissedildi! Kandilli ve AFAD'dan Balıkesir depremi açıklaması
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