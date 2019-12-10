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! ’de korkutan ! , İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi! Kandilli son depremler listesi…

Gelen haberine göre ’de saat 23.14 sıralarında 5 büyüklüğünde meydana geldiği belirtildi. , Bursa, İzmir ve Manisa başta olmak üzere çevre illerde yoğun bir şekilde hissedilen depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken konuyla ilgili Kandilli ve AFAD’dan son dakika açıklamaları geldi. Özellikle İstanbul’da depremi hisseden vatandaşlar ‘İstanbul deprem oldu mu’ sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. İşte Balıkesir depremi ve konuyla ilgili ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 02:14 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 02:15
SON DAKİKA! Balıkesir’de korkutan deprem! İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi! Kandilli son depremler listesi…

Ajanslardan gelen son dakika haberine göre bugün Balıkesir Altıeylül'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Saat 23.14 sularında gerçekleşen deprem yerin 11.4 kilometre altında oldu. Konuyla ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip edilirken, çevre illerde yaşayanlar depremin şiddetini hissettiler. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 'İstanbul'da deprem mi oldu' aratmalarını sıklıkla gerçekleştirdiler. Deprem de can ve mal kaybının olup olmadığı henüz kesin olarak bilinmezken, konuyla ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık. İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD'a göre son depremler listesi ve Balıkesir'deki depremin ayrıntıları…

BALIKESİR ALTIEYLÜL'DE KORKUTAN DEPREM! İSTANBUL'DA HİSSEDİLDİ

Kandilli Rasathanesi depremin saatinin 23.14 olduğunu açıklarken, büyüklüğünü ise 5.0 olarak revize etti. Deprem Bursa, İstanbul, İzmir, Manisa ve çevre illerde yoğun bir şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybının olup olmadığı merak edilirken, konuyla ilgili tüm son dakika gelişmelerini haberimizin içerisinde sizlerle paylaştık…

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SON DAKİKA! Balıkesir’de korkutan deprem! İstanbul, İzmir, Manisa ve Bursa’da da hissedildi! Kandilli son depremler listesi…
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