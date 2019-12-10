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Son dakika haberi: Ceren'in katili 'un yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı! O anları anlattılar

Ordu'da 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in evinin önünde kalbinden ve karnından bıçaklanarak öldürülmesinin yankıları sürerken, konuyla ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Ceren'in öldürüldüğü gece, polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından katilin olduğu tespit edilmişti. Arduç'u yakalamak için katilin kaldığı yere giden polisler, sivil ekip otosunda Özgür Arduç'un bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaşanan bu durumun ardından ise, "Neden kelepçe takılmadı?" tartışması oluşmuştu. Edinilen son dakika bilgisine göre, katil zanlısına kelepçe takılmamasının nedenini anlatan yaralı polis memurlarının ifadesi ortaya çıktı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019 16:38 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 17:37
Son dakika haberi: Ceren'in katili Özgür Arduç'un yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı! O anları anlattılar

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, geçtiğimiz salı akşamı, evinin bulunduğu binanın girişinde tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ceren'in bale dersi verdiği kurstan dönerken, cezaevi firarisi Arduç tarafından takip edilerek, katledilmesinin son dakika detayları bir bir ortaya çıkartılmış ve katil zanlısı kaldığı yerde gözaltına alınmıştı. Özgür Arduç'un gözaltına alınması sırasında mahalle sakinlerinin linç girişimi son anda önlenirken, katil zanlısı sivil polis otosunda iki polis memurunu da bıçaklamıştı.

POLİSLERİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gelen takviye ekip, Özgür Arduç'u etkisiz hale getirerek, kelepçeledikten sonra emniyete götürdü. Katil zanlısına neden kelepçe takılmadığı iddialarına yanıt olacak polis ifadeleri ise son dakika olarak ortaya çıktı!

İşte, o ifadeler;

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Son dakika haberi: Ceren'in katili Özgür Arduç'un yaraladığı polislerin ifadesi ortaya çıktı! O anları anlattılar
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