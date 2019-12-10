Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Yaşam Haberleri > Son Dakika Haberi: Stüdyoda duygulandıran anlar! 19 yaşındaki anne 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu!

Son Dakika Haberi: Stüdyoda duygulandıran anlar! 19 yaşındaki anne 11 aylık bebeğine sayesinde kavuştu!

ATV ekranlarının sevilen programı ’da da duygusal anlar yaşandı. 19 yaşındaki genç anne 3 haftadır göremediği 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan kadın çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 10.12.2019 21:32 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 22:09
Son Dakika Haberi: Stüdyoda duygulandıran anlar! 19 yaşındaki anne 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu!

Esra Erol'da programında duygusal anlar yaşandı. Burcu Şahin isimli 19 yaşındaki genç kadın 3 hafta önce eşi Yunus Ş. ve ailesi tarafından kapı dışarı atılarak bebeği kendisinin elinden zorla alınmıştı. Esra Erol'da program avukatları vasıtasıyla 11 aylık bebeğin velayetinin anneye verilmesi amacıyla harekete geçildi. Küçükçekmece 3. Aile Mahkemesinin vermiş olduğu karar ile velayet Burcu Şahin'e verildi. Esra Erol'da ekibi dün gece saatlerinde kolluk kuvvetleri ile birlikte Burcu Şahin'in eşi Yunus Ş.'nin yaşadığı eve giderek bebeği teslim aldı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Babasını küçük yaşta kaybeden ve annesi tarafından terk edilen 19 yaşındaki Burcu Şahin, bebeğini almanın sevincini yaşadı. Yaşadıklarını gözyaşları içinde anlatan Şahin, "Benim yaşadıklarımı çocuğum yaşamasın, annesizliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Kızıma bunu yaşatmak istemiyorum" diyerek Esra Erol'a teşekkür etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: Stüdyoda duygulandıran anlar! 19 yaşındaki anne 11 aylık bebeğine Esra Erol sayesinde kavuştu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN