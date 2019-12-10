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Son dakika haberi: Yağmur ve kar yağışı bekleniyor! 10 Aralık 2019 Salı

Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre yurdun birçok kesiminde yağış bekleniyor. 'da kar ve karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışlar ’in batı kıyılarında ve Ege’de sağanak şeklinde bekleniyor. Evden çıkmadan önce vatandaşlar “Bugün hava nasıl olacak?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizde, 10 Aralık 2019 tarihli hava durumuna ulaşabilirsiniz. İşte, , , , gibi büyükşehirler başta olmak üzere illerimizde göre tahmin raporları…

Giriş Tarihi: 10.12.2019 07:45 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 08:02
Son dakika hava durumu haberi: Yağmur ve kar yağışı bekleniyor! 10 Aralık 2019 Salı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden birçok ilimiz için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yayımlanan son tahminlerine göre sabah saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor. Bununla birlikte birçok şehir ve ilçe merkezinde sis ve pus olayı bekleniyor. Peki, illerimizde göre bugün hava durumu nasıl olacak?

HAVA DURUMU TAHMİN RAPORLARI 10 ARALIK

Bölgelerimize göre saatlik hava durumu tahmin raporlarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte bugün için beklenen hava olayları ve hava sıcaklıkları…

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Son dakika hava durumu haberi: Yağmur ve kar yağışı bekleniyor! 10 Aralık 2019 Salı
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