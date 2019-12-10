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Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti

Başkent’te tartıştığı yolculara küsen özel halk otobüsü şoförü, dakikalarca otobüsü bekletti.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 10.12.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 10.12.2019 12:57
Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde özel bir halk otobüsünün şoförü ile yolcular arasında tartışma yaşandı. Şoför, durakta bekleyen yolcuları almak isteyince otobüsteki vatandaşlar içerisinin dolu olduğunu ve durakta bekleyen yolcuların nereye sığacaklarını belirterek tepki gösterdi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Yaşanan tartışma sonucu şoför, "Psikolojim bozuldu, otobüsü hareket ettirmiyorum, polis çağırın. Aşağıdaki yolcuları hiç düşünmüyorsunuz" diyerek otobüsü dakikalarca bekletti. Yolcular, işe geç kaldıklarını belirterek otobüsü hareket ettirmesi için uzun süre şoförü ikna etmeye uğraştı. Sonunda ikna olan şoför otobüsü hareket ettirdi.

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Yolculara küsen şoför dakikalarca otobüsü bekletti
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