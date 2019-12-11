2 gün sonra doğum günüydü

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Küçükçekmece İnönü Mahallesi Beyazel Sokak'ta meydana gelen olayda; 4 yaşındaki Suriyeli Hasan Dako, kreş dönüşünde servisle evinin bulunduğu sokağa bırakıldı. Görgü tanıklarının ifadesine göre, 34 LAY 202 plakalı servisten inen çocuk, minibüsün ön tarafından geçti. Bunu fark etmeyen servis şoförünün yoluna devam etmesi üzerine küçük çocuk, minibüsün altında kalarak feci şekilde can verdi. Önceki gün yaşanan olay sonrasında kadın görevli ile birlikte gözaltına alınan servis aracının şoförü tutuklandı.Dako'nun cenazesini Adli Tıp'tan alan babası Muhammed Dako gözyaşı döktü. Acılı baba, yürek yakan kazada ölen yavrusunun iki gün sonra doğum günü olduğunu söyledi. Ailenin ikamet ettiği dairenin sahibi Şahin Işık ise, "Şam'dan gelmişlerdi. 4 yıldır bizim evde yaşıyorlardı. Evimi kiraladıkları annesi Hasan'a hamileydi. Hasan bizim eve gelir, bizimkilerle dizi izlerdi. İçimiz, canımız yandı" dedi. Küçük Hasan toprağa verilirken, servis aracının ismi henüz öğrenilemeyen şoförü de tutuklandı.