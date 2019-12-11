Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Afrika'dan futbolcu olmak hayaliyle geldiler...

Filmleri konu olacak dolandırıcılık hikayesi İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Kuzey Afrika'nın çeşitli ülkelerinden amatör futbol oynayan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşan bir dolandırıcı, "Türkiye'de büyük takımlarda oynatma vaadiyle" gençleri kandırdı. Afrikalı gençleri Türkiye'ye getiren dolandırıcı, Esenyurt'ta kiraladığı eve balık istifi doldurduğu 26 futbolcu adayı genci ortada bırakarak kayboldu. 26 futbolcu adayından bin 500'er euro alan dolandırıcının, daha önce aynı yöntemle çeşitli ülke vatandaşlarını da ağına düşürdüğü öğrenildi. Türkiye'de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler ise dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

