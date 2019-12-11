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Filmlere konu olacak ! Afrika'dan futbolcu olmak hayaliyle geldiler...

Futbolcu olmak vaadiyle Türkiye'ye getirilen 26 genç, 'ta bir evde terk edilince dolandırıldıklarını anladı. Türkiye’ye futbolcu olmak için gelen gençlerin yürek burkan dramı... Kuzey Afrika uyruklu 26 genç, Türkiye'ye futbolcu olmak vaadiyle getirilerek dolandırıldı. Kişi başı bin 500'er euro veren gençler, Esenyurt'ta bir evde terk edilince dolandırıldıklarını anladılar. Polise başvuran Afrikalı gençler, yetkililerden yardım bekliyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 09:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:21
Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Afrika'dan futbolcu olmak hayaliyle geldiler...

Filmleri konu olacak hikayesi İstanbul 'ta yaşandı. Kuzey Afrika'nın çeşitli ülkelerinden amatör futbol oynayan gençlere sosyal medya üzerinden ulaşan bir dolandırıcı, "Türkiye'de büyük takımlarda oynatma vaadiyle" gençleri kandırdı. Afrikalı gençleri Türkiye'ye getiren dolandırıcı, Esenyurt'ta kiraladığı eve balık istifi doldurduğu 26 futbolcu adayı genci ortada bırakarak kayboldu. 26 futbolcu adayından bin 500'er euro alan dolandırıcının, daha önce aynı yöntemle çeşitli ülke vatandaşlarını da ağına düşürdüğü öğrenildi. Türkiye'de büyük takımlarda top oynama hayaliyle gelen gençler ise dolandırıldıklarını anlayınca polise başvurdu.

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Filmlere konu olacak dolandırıcılık! Afrika'dan futbolcu olmak hayaliyle geldiler...
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