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Alkollü vaziyette araç kullanırken yakalanan başhekim hakkında soruşturma başlatıldı

’ın Nazilli ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan bayan doktorun, Aydın Valiliği tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından geçtiğimiz gece alkollü vaziyette direksiyon başında yakalanan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi hakkında da soruşturma başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 14:52 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 14:59

Geçtiğimiz günlerde Nazilli ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerince alkollü vaziyette araç kullanırken yakalanarak ehliyetine el konulan Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimi Dr. F.G. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma başlatılan Başhekim F.G.'nin yistifa dilekçesi vermesinin ardından Aydın kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Başhekimliği'ne Doç. Dr. Duygu Eren Dağlar getirildi.
Aydın'da son bir ay içerisinde biri uyuşturucu ticareti yaptığı diğeri de alkollü vaziyette araç kullanıp olay çıkardığı gerekçesi ile iki hekim hakkında soruşturma başlatıldı.

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Alkollü vaziyette araç kullanırken yakalanan başhekim hakkında soruşturma başlatıldı
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