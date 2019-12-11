Antalya Valisi son dakika duyurdu: Yarın okullar tatil edilecek mi? Flaş açıklama

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Türkiye'de ilk defa kırmızı uyarıyı yayınlamış oldular. Uyarı neydi? 24 saat içerisinde bölgede 100 ile 250 kilogram yağış düşeceğiyle ilgili uyarıydı. Uyarının da renk tonu kırmızıydı. Kırmızı ne anlama geliyor? Meteoroloji'nin dört ayrı rengi var; yeşil, sarı, turuncu ve kırmızı.

Bazen doğa olayları karşısında gücünüz yetmez ama zararları azaltabilirsiniz. İşte bu tür tedbirler alabilmemiz için Meteoroloji renkli uyarı sistemine geçti. Ve ilk defa Antalya'ya kırmızı uyarı vermiş oldu.



"BUGÜN SAAT 18.00'DEN SONRA BAŞLAYACAK"

Şu ana kadar Antalya ve çevresinde yağış miktarımız, beklediğimiz yağışlar düşmüş değil. Ama esas beklentimiz, yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı; bugün saat 18.00'den sonra gece yarısı esas yağış miktarımız hızlanacak, esas yağışı gece alacağız ve sabah 08.00'e kadar şiddetli yağış devam edecek. Şu anda verilen kırmızı alarmın sonuçları doğmuş değil.

Bugün 18,00 ile sabah 08,00 arasında yağış miktarının artacağını bekliyoruz. Hem büyükşehir belediyemizin hem diğer kamu kuruluşlarımızın teyakkuz hali devam edecek. Biz dün ne yaptık? Meteoroloji Bölge Müdürümüz bizi aradıktan sonra, biz bu binada vali yardımcımızın başkanlığında hem büyükşehir belediyemiz, hem uyarının içinde kalan 7 ilçe belediyemizden görevliler, hem kara yollarımız, DSİ'miz ile bir kriz merkezi oluşturduk. Olayı yakından takip ediyoruz. Bu gece de bu takibimiz devam edecek. Ümit ediyoruz ki bir sorun yaşamadan bu süreci tamamlayalım.



"VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATLİ OLMASINI ÖNERİYORUZ"



Vatandaşlarımızın duyarlı olmasına ihtiyaç var. Özellikle gece saatlerinde, su basması tehlikesine karşı tedbirli ve dikkatli olmasını, uyanık olmasını öneriyoruz. Şu anda 1452 personel hazır durumda, 252 iş makinası ve 124 kamyon ile olayı takip ediyoruz. Ama bir olumsuz yaşanması durumunda da biz kamu kurumları olarak belediyelerimizle beraber vatandaşımıza yardımcı olmak üzere hazırız.



"BİNLERCE MESAJ GELDİ..."

Bu ilk defa verilmiş olması dolayısıyla hem ulusal medyamızın, hem de vatandaşımızın çok fazla ilgisini çekti. Uyarıların ne anlama geldiğini anlamak için iyi bir farkındalık oluştu. Ama dün gece sabaha kadar sosyal medya hesaplarımız susmadı. 10 bine yakın mesaj gelmiş dün gece. Sorulan şey şu: "Bugün okullar tatil olacak mı?"

"YOLDA GELİRKEN GÖRDÜM: KONYAALTI SAHİLDE HORTUM"

Biz tabi ki Meteoroloji ile bölge müdürlüğümüzle anbean, saatlik olarak verileri alıyoruz. Biz zaten bugün gün içerisinde yağışların çok fazla olmayacağını, zaten dün yayınlamış olduğumuz uyarıda da var. Yani okulları tatil edecek bir risk görmediğimiz için öyle bir tedbir de almadık. Ama ne yazık ki çok sayıda mesaj aldık, çocuklardan gelen mesajlara biz de gülüyoruz. Çok yaratıcı çocuklarımız var, esprili mesajlar atıyorlar. Şimdi gelirken yolda gördüm. Bir tanesi birisi mesaj atmış. Konyaaltı sahilinden bir tanesi, denizden hortum çıktı diye mesaj atmış bana, bir de video var. Denizin kenarında plastik bir hortumu bulmuş, Konyaaltı sahilinde hortum çıktı diye çekmiş bana atmış. Ama bazen veliler de "çocuklarımız ıslanacak, nasıl okula gitsin…"



"ÇOCUKLAR YARIN DA TATİL BEKLEMESİN"



Ben Rizeliyim, her yağmur yağışında okulları tatil etsek Rize'de 300 gün yağmur yağıyor. Tabi her yağmur yağdığında okulları, daireleri tatil etme şansımız yok. Bir risk oluşunca onu değerlendireceğiz. Riske göre tedbir almak durumundayız. Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Yarın da sekizden sonra yağışların hafifleyeceğini söylüyorlar. Yarın da çocuklar tatil beklemesin onun için söylüyorum bunları."