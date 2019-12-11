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4.6 ile sallandı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Balıkesir 4.6 ile sallandı
Balıkesir dün akşam depremlerle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 23.14'te merkez üssü Altıeylül ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Deprem İzmir, İstanbul, Manisa, Bursa, Yalova, Çanakkale ve Tekirdağ'da da hissedildi. Saat 23.24'te 4.3, saat 23.46'da da 4.0 büyüklüğünde iki deprem daha oldu. Kandilli Rasathanesi ise saat 23.14'teki depremin büyüklüğünü 5.0, saat olarak açıkladı. Bu arada Girit açıklarında da 5.1 büyüklüğünde bir depremmeydana geldi.
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Balıkesir 4.6 ile sallandı
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