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Başkent’te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü

’da eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle hakkında evden bulunan şahıs, bir süredir yaşadığı otomobilinde piknik tüpüyle ısınmaya çalışırken yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:34 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 16:40
Başkent’te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü

Edinilen bilgilere göre, Mamak ilçesinde, eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle 3 ay hakkında uzaklaştırma bulunan Haydar Ali Durkun, bir süredir yaşadığı otomobilinde yaşamını yitirdi.

BİR SÜREDİR OTOMOBİLDE YAŞIYORDU

Uzun süredir yaşamını otomobilinde sürdüren Durkun, sürekli gittiği lokantaya gitmeyince, lokanta çalışanları, olaydan şüphelenerek, otomobili kontrol etti.

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CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Durkun'un cansız bedeniyle karşılaşan lokanta çalışanları, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede, Durkun'un ısınmak için yaktığı piknik tüpünün oksijeni emmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi. Durkun'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı kaldırıldı.

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Başkent’te hakkında uzaklaştırılma kararı bulunan koca otomobilinde öldü
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