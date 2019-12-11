Bolu Dağı Tüneli trafiğe kapatılacak

BUGÜN NELER OLDU

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından olan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli 12.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 ile 15.30 arasında trafiğe kapatılacak. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden duyuru yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bolu Dağı Tüneli'nde 12.12.2019 Perşembe günü saat 14.00 - 15.30 arası yangın hidratlarında teknik kontroller yapılacağından tünel geçişi trafiğe kapatılacaktır. Ulaşım Ankara istikametine Kaynaşlı gişelerden, İstanbul istikametine Abant gişelerden D-100'e verilerek sağlanacaktır" ifadelerini kullandı.