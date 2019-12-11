Çamlıca Kulesi’nin kaplaması tamamlandı

BUGÜN NELER OLDU

Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşıldı. Kulede devam eden kaplama çalışmaları tamamlandı. 2016 Martında başlanan projede, bu güne kadar 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümü yapılmıştı. Kuleye kıvrımlı formunu veren yaşam alanlarının bulunduğu katlar yerine yerleştirilmiş ve kaplama işlemlerine başlanmıştı. Son olarak kaplama işlemleri de geçtiğimiz günlerde bitti. Giriş bölümündeki çalışmalara hız verilirken, eş zamanlı olarak yürütülen kulenin elektronik sistemi de büyük ölçüde hazır hale getirildi. Giriş bölümündeki fuayenin de bitmesiyle çevre düzenlenmesine geçilecek. Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi'nin devreye girmesinin ardından şu anda Çamlıca tepesinde görüntü kirliliği yaratan eski antenlerin de sökümüne 2020 yılının ilk çeyreğinde başlanacak.