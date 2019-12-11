Dayakçı patrona 5 yıl hapis istendi

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İstanbul Beşiktaş'ta, biri kadın 5 çalışanına, kendisini görünce ayağa kalkmadıkları gerekçesiyle hakaretler yağdırıp darpta bulunan işletme sahibi Şahin Şeker hakkında dava açıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasının ardından gözaltına alınan Şeker, "Olay günü iş yerine girdiğim zaman sinirliydim. Yaşananlar için çok üzgünüm" dedi. Soruşturmada taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Darp raporu sonrası Şeker hakkında, çalışanlarına karşı ayrı ayrı tehdit ve hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Şeker'in 5 yıla kadar hapsi istendi.