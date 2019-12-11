Denizcilerin efsane ismi hayatını kaybetti

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Denizcilik sektörünün efsane kaptanlarından Ferit Biren (80) hayatını kaybetti. Biren, 12 yıl önce, ilerlemiş yaşına rağmen arkadaşlarıyla birlikte 20 günde 4 denizi aşarak İspanya'dan Türkiye'ye ulaşmasıyla adından söz ettirmişti.Askerî doktor olan babasının görev yeri olan Diyarbakır'da 1930'da doğan deniz aşığı Kaptan Ferit Biren, 2007'de gerçekleştirdiği deniz yolculuğuyla hafızalara kazınmıştı. Fransa'da satın aldığı "Beneteau Oceanis 40" model yelkenliyi Türkiye'ye kendi getirmeye karar veren Biren, Kabataş Lisesi ve Yüksek Denizcilik Okulu'ndan arkadaşı Coşkun Denizkurt(80) ve İTÜ Denizcilik Fakültesi'nden arkadaşı Yusuf Mardin'le(62) birlikte İspanya'nın Barselona kentinden 10 Mayıs 2007'de başlayan zorlu bir yolculuğa çıkmıştı. Yusuf Mardin, yolculuk sırasında yerini Haldun Örgüt'e bırakmıştı. 12 metrelik yelkenliyle sert şartlar altında seyire devam eden 3 arkadaş, 20 günde 1358 deniz mili yaparak 4 denizi aştı ve Turgutreis'e ulaştı. Bu yolculuğun ardından, "İnsan yaşamadıkça yaşlanır" sözüyle yeni seyirler planladığını anlatan 3 çocuk babası Ferit Biren, yarın Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'ndeki öğle namazının ardından buradaki mezarlığa defnedilecek.