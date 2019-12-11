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Döküm fabrikasında çıkan maddi hasara neden oldu

’nin Gebze ilçesinde döküm fabrikasında çıkan maddi hasara neden oldu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 00:51
Döküm fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
Yangın, saat 21.00 sıralarında Gebze Barış Mahallesi 1803/3 Sokak'ta bulunan döküm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören güvenlik görevlisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler 45 dakikalık müdahale sonrasında yangını kontrol altına alarak söndürdü. Tamamen söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, fabrikada bulunan döküm makineleri ile çalışma tezgahları yanarak hasar gördü. Fabrikada maddi hasara neden olan yangın hakkında inceleme başlatıldı.
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Döküm fabrikasında çıkan yangın maddi hasara neden oldu
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