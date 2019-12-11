Dövdüğü eşi ölünce tutuklandı

BUGÜN NELER OLDU

Burdur'da, astsubay olarak görev yapan Mehmet Efe (41) ve eşi Gül Efe (38), 5 Aralık akşamı 18 yaşına giren oğulları İsa'nın doğam günü için hazırlık yapmaya başladı. Bu sırada çift arasında çıkan tartışmanın ardından Mehmet Efe, eşini öldüresiye dövdü. Ardından da oğlundan ambulans çağırmasını istedi. Eve gelen sağlık ekipleri Gül Efe'yi hastaneye kaldırdı kaldırdı. Beyin fonksiyonları duran Gül Efe, acil sevk edildiği Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındı. Ancak 4 gün sonra yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan Astsubay Mehmet Efe, eşini dövmediğini öne sürerek, aralarında çıkan tartışma sırasında ittiğini ve bu sırada başını sert bir cisme çarptığını öne sürdü. Zanlı koca tutuklandı. Baba İbrahim Efe, "Kızım boşanmak istiyordu. Aralarında şiddetli geçimsizlik vardı. Cep telefonuna gelen mesaj nedeniyle kızımla tartışmış. Hastanede doktorlar, kızımın başının sert bir yere vurulduğunu söyledi" dedi. Anne Habibe Efe'nin "Gül'üm iki çocuğunu bırakıp, bizleri bırakıp nerelere gidiyorsun. Biz sensiz ne yaparız" feryatları yürekleri dağladı. Gül Efe, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde toprağa verilirken, çiftin çocukları İsa (18) ve Mehmet (12) devlet korumasına alındı.Gül Efe'nin 5 Aralık Dünya Kadınlar Günü'nde "Türk kadını sen yerlerde sürünmeye değil. Omuzlar üzerinde yükselmeye layıksın" paylaşımı yaptığı dikkat çekti.