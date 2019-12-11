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Dün geceki depremden sonra dikkat çeken açıklaması geldi: "7.2 şiddetinde depremler üretecek diri faylar var!"

Dün gece Balıkesir'de gerçekleşen ve İstanbul, İzmir ve Çanakkale çevresinde de hissedilen depremin ardından açıklaması Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den geldi. Sözbilir, dün akşamki depremin 7.2 büyüklüğündeki depremin öncüsü olabileceğini söyledi. İzmir-Balıkesir transfer zonu olarka bilinen fay hattında büyük depremler bekleniyor, buradaki depremlerin de İstanbul ve Çanakkale çevresinde hissedilmesi de söz konusu. İşte depremin ardından dikkatle dinlenilmesi gereken son dakika açıklamaları!

Giriş Tarihi: 11.12.2019 12:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 12:09
Dün geceki depremden sonra dikkat çeken son dakika açıklaması geldi: 7.2 şiddetinde depremler üretecek diri faylar var!

Geçtiğimiz gece 23:14 sularında şiddet 5.0 olan merkez üssü Balıkesir Akçaköy olan aynı zamanda İstanbul, İzmir, Çanakkale ve çevresinde de hissedildi. İlk depremden 20 dakika sonra merkezi Bayat olan 4.3 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Özellikle geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan depremle birlikte panik yaşayan İstanbullular da depremi hissetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek diri faylar olduğunu ifade etti! İşte haberinin ayrıntıları...

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Dün geceki depremden sonra dikkat çeken son dakika açıklaması geldi: "7.2 şiddetinde depremler üretecek diri faylar var!"
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