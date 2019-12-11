Dün geceki depremden sonra dikkat çeken son dakika açıklaması geldi: "7.2 şiddetinde depremler üretecek diri faylar var!"

Geçtiğimiz gece 23:14 sularında şiddet 5.0 olan merkez üssü Balıkesir Akçaköy olan deprem aynı zamanda İstanbul, İzmir, Çanakkale ve çevresinde de hissedildi. İlk depremden 20 dakika sonra merkezi Bayat olan 4.3 şiddetinde bir deprem daha yaşandı. Özellikle geçtiğimiz aylarda İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşanan depremle birlikte panik yaşayan İstanbullular da depremi hissetti. Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, 7.2 büyüklüğüne varan depremler üretebilecek diri faylar olduğunu ifade etti! İşte son dakika haberinin ayrıntıları...