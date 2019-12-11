EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman? ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?

EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman? Sorusu, vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Engelli memur alımlarında boş kontenjanlar için tercihleri sorgulayan vatandaşlar kılavuzun yayınlanmasını bekliyor. Buna göre '' ÖSYM ile EKPSS 2019/1 tercih kılavuzu yayında mı?'' sorusuna yanıt aranmaya başlandı. En son Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan tercihlerle ilgili müjdeli haber gelmişti. Selçuk, "Kamu kurum ve kuruluşlarımızdan topladığımız talepler neticesinde aralık ayının son haftasında engelli kardeşlerimizin kamu kurumlarına atanması için bir kura töreni düzenleyeceğiz" demişti. Peki EKPSS 2019/1 tercihleri ne zaman, tercih kılavuzu yayında mı?

EKPSS 2019/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) tercihleri için geri sayım sürüyor. Haberimizde, EKPSS 2019/1 tercihleri hakkında detaylara ve kılavuz hakkında bilgilere erişebilirsiniz.