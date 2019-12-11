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En son nerede oldu? ve listesi 11 Aralık

Dün gece Balıkesir'de 5.0 şiddetinde meydana gelen depremin ardından, bu sabaha kadar onlarca artçı sarsıntı da gerçekleşti. Balıkesir'de olan , İzmir, Bursa ve İstanbul'un da bir kısmından hissedilirken; vatandaşlara büyük tedirginlik verdi. Gerek çeşitli illerde gerekse bölgede yaşayan vatandaşlar da ve listesi ile artçı sarsıntılar hakkında bilgi edinmeye çalıştı. Zira, yaşanan sarsıntıların şiddeti (büyüklüğü) ve derinliği oldukça merak edildi. Peki, en son nerede deprem oldu? İşte, 11 Aralık 2019 Çarşamba günü için AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:37
En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Aralık

Balıkesir, dün gece 23.14'te Akçaköy merkezli 5.0 şiddetindeki deprem ile sallandı. Sarsıntı çevre illerden hissedildiği gibi, İzmir, Bursa ve İstanbul'un bir kısmından da hissedildi. Peşi sıra gerçekleşen sallantılar sabah saatlerine kadar sürdü. Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlar da büyük bir korku ve tedirginlik yaşarken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Tedbir alabilmek amacıyla sokaklara çıkan vatandaşlar da AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalıştı.

Balıkesir'de peş peşe iki deprem! İşte ilk görüntüler...

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Akçaköy merkezli 5.0 şiddetindeki sallantının ardından, artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. Birçok Twitter kullanıcısı #deprem hashtag'i ile tweet attı. Kısa sürede Twitter'da 'Trend Topic' oldu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 11 ARALIK

Haberimizin detaylarından, 11 Aralık için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan dakika dakika son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ ON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA HABER: Balıkesir, Bursa ve İstanbul deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi son depremler ve şiddeti

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En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Aralık
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