En son nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 11 Aralık

Balıkesir, dün gece 23.14'te Akçaköy merkezli 5.0 şiddetindeki deprem ile sallandı. Sarsıntı çevre illerden hissedildiği gibi, İzmir, Bursa ve İstanbul'un bir kısmından da hissedildi. Peşi sıra gerçekleşen sallantılar sabah saatlerine kadar sürdü. Balıkesir başta olmak üzere çevre illerde yaşayan vatandaşlar da büyük bir korku ve tedirginlik yaşarken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, depremden kaynaklı şu an itibarıyla can ve mal kaybının olmadığını söyledi. Tedbir alabilmek amacıyla sokaklara çıkan vatandaşlar da AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ile konuya yönelik bilgi edinmeye çalıştı.

Balıkesir'de peş peşe iki deprem! İşte ilk görüntüler...

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Akçaköy merkezli 5.0 şiddetindeki sallantının ardından, artçı sarsıntılar sabaha kadar sürdü. Birçok Twitter kullanıcısı #deprem hashtag'i ile tweet attı. Kısa sürede Twitter'da 'Trend Topic' oldu.

AFAD VE KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER 11 ARALIK

Haberimizin detaylarından, 11 Aralık için AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından duyurulan dakika dakika son depremler listesine ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ ON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ