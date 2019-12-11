İBB, halka değil imara açmak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbullunun parklarını ve yeşil alanlarını satmak için ısrar ediyor. CHP'li İBB yönetimi, belediye meclisi tarafından ekim ayı toplantısında Şişli, Esenler, Kağıthane, Başakşehir, Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'da İstanbulluya kazandırılan 295 bin metre kare yeşil alanı imara açmak için meclise geri gönderdi. Daha önce Fatih, Pendik, Arnavutköy ve Şile'deki yeşil alanları satışa çıkartan CHP'li İBB yönetimi Fatih, Pendik ve Arnavutköy'de bulunan 4 devasa araziyi toplamda 425 milyon 360 bin TL'ye sattı. İBB, Şile Kumbaba'daki parkı ise ihale gününde alıcı çıkmaması nedeniyle satamadı.