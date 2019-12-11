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: Sarayı’nı ayağa kaldıralım

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, ’de incelemelerde bulundu

Giriş Tarihi: 11.12.2019
İskender Pala: Edirne Sarayı’nı ayağa kaldıralım
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu üyeleri, Hakkari, Hatay ve Eskişehir'den sonra Edirne'de bir araya geldi. Vakıf Kültür Evi'nde düzenlenen toplantıya, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala, Kurul üyeleri Fecir Alptekin, Prof. Dr. Ümit Meriç, Mehmet Özçay, Hülya Koçyiğit Soydan ile H. Hümeyra Şahin'in yanı sıra kentin üst düzey yöneticileri, turizmle ilgili oda başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. İskender Pala ise Edirne Sarayı'nın el birliğiyle ayağa kaldırılması gerektiğini vurguladı. Pala, "'Devlet bunu yapsın'ı beklemekten ziyade bir proje haline getirilmesi gerekir. Anadolu öyle insanlarla doludur ki bu yurt atalarına sahip çıkan insanların yurdudur ki, 'Edirne Sarayı yapılacak, Osmanlı'nın ilk sarayıdır herkes bir tuğla koysun' dediğinizde de herkes oraya bir tuğla koyacaktır. Tüm Türkiye'ye yayılacak şekilde bir proje üretilirse himaye görür. Edirne Sarayı'nın yeniden yapılması, iyi bir projeyle 2023 hedeflerine hazır edilebilir" dedi.
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İskender Pala: Edirne Sarayı’nı ayağa kaldıralım
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