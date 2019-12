Kadın çalışana patron dayağı mahkemelik oldu!

Olay, 12 Nisan günü 'Meydan Beşiktaş' isimli etkinlik alanında yaşandı. Dorock XL çalışanı olan Gaye Akıl ve Enver isimli genç, düzenlenen bir konser için Meydan Beşiktaş isimli etkinlik alanındaki gişede görevliydi. İki çalışan, bilet kontrolü yaptıkları esnada gişeye gelen Meydan Beşiktaş isimli etkinlik alanının sahibi Şahin Şeker iddiaya göre "Beni görünce beden ayağa kalkmadınız" diyerek önce Enver isimli gence, ardından Gaye Akıl isimli kadın çalışana tokat attı. Enver isimli gencin kendisini yatıştırmaya çalışmasına rağmen Şahin Şeker kadın çalışanın saçından çekerek vurmaya devam etti.

Çevredeki vatandaşların araya girmesi sonucu Şahin Şeker alanı terk ederken iki çalışana daha tokat attı. Yaşanan şiddet anları ise güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Yaşadığı şoku atlatan iki çalışan polis merkezine giderek Şahin Şeker'den şikayetçi oldu.

'ÖLÜMLE' TEHDİT ETTİ

Çalışan Gaye Akıl, verdiği ifadesinde, "Meydan Beşiktaş'ta yapılan bir konser için gişede bilet kontrolünde çalışıyordum. Mal sahibi Şahin Şeker geldi ve 'beni gördüğünüzde ayağa kalkacaksınız, neden ayağa kalkmıyorsunuz' diye bağırmaya başladı. İlk önce yanımdaki arkadaşım Enver'e tokat attı. Ardından bana dönerek 'beni görünce ayağa kalkacaksınız' diye masaya vurmaya başladı. Ben de ayağa kalktım, 'özür dileriz, çalışıyorduk, sizi görmedik' dememle birlikte bana da tokat attı. Ne olduğunu anlamadan art arda tokatlar savurmaya başladı. Arkamdan parmağını bana doğru sallayarak 'Bir daha buraya gelirsen seni öldürürüm, ayaklarını kırarım' diye beni tehdit etti. Arkamı dönüp bakınca daha fazla sinirlendi ve saçımı tutup beni duvara çarptı, tekme attı. Sonra da beni iterek dışarıya attı' dedi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA YAYINLANINCA GÖZALTINA ALINDI

Mal sahibi Şahin Şeker, darp görüntülerinin sosyal medyada yayımlanmasının ardından 30 Mayıs günü öğlen saatlerinde gözaltına alındı. İfadesi alınan işletmeci Şeker, "Olay günü iş yerine girdiğim zaman sinirliydim. Bilet satış bölgesinden geçerken, Gaye Akıl'la kısa bir tartışma yaşadım ve oradan ayrıldım. Yaşananlara moralim çok bozuldu ve arkadaşlara nasihat vermek için geri döndüğümde bu iki kişinin alaycı tavırlarıyla karşılaştım. Bilet kesen Enver ile konuşmak istediğim sırada Gaye Akıl olaya karışarak müdahale etti. Bu sırada kendimi kaybettim ve bu tatsız olaylar yaşandı. Yaşananlar için çok üzgünüm" dedi.

DAVA AÇILDI

İstanbul Uzlaşma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada taraflar arasında uzlaşma sağlanmadı. Çalışanların aldığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte yaralandıklarını gösteren darp raporu sonrası Şeker hakkında, çalışanlarına karşı ayrı ayrı tehdit ve hakaret ve basit yaralama suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı. 5 çalışanın müşteki olarak yer aldığı davada, 5 yıla kadar hapsi istenen Şahin Şeker, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.