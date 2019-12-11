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Kemik kıran hükümlü yakalandı

'da 2004 yılında ailesinden istediği 750 bin lira fidyeyi alamadığı gencin kemiklerini kırıp jiletle işkence yaptığı iddiasıyla 25 yıl 1 ay hapis cezası alıp cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 10:39 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 10:55
Kemik kıran hükümlü yakalandı

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2004 yılında Antalya'da bir fırında çalışan Ş.T. (39) Adanalı C.K. ile tanışıp, aşık oldu. Kız arkadaşını görmek için çalıştığı fırından 170 lira alarak Adana'ya giden T.C.K. ile tartışıp, ayrıldı. Adana'da parkta yatıp kalkmaya başlayan T., burada Mustafa T., Veysel A. ve 17 yaşındaki K.U ile tanıştı. Parası biten T., arkadaşlarıyla bir senaryo hazırladı. Üç genç, T.'nin Rize'de yaşayan ailesini telefonla arayıp, "Oğlunuz elimizde, 750 bin lira gönderdiğiniz takdirde serbest kalacak" dediler. T.'nin Adana'da olduğuna inanmayan ailesi, istenilen parayı ödemedi.



Rize'den gelen olumsuz cevaba sinirlenen üç arkadaş, parayı alamayınca T.'yi Kurtuluş Mahallesi'nde boş bir binaya götürdü. Burada el ve ayaklarını bağladıkları T.'nin vücudunu jiletle çizerek, işkence yapıp kemiklerini kırdılar. Ailenin kayıp başvurusu üzerine polis yaptığı çalışmada K.U.'nun Adana'da olduğunu belirledi. Daha sonra genci bulmak için çalışmaları hızlandıran polis onu boş bir binada işkence görmüş halde bulup hastaneye kaldırdı. Polis kısa sürede yaptığı çalışmada zanlıları yakaladı. Emniyette suçlamaları kabul etmeyen zanlılar tutuklandı. Yapılan mahkemeler sonucunda üç zanlı da hapse mahkum edildi. İçlerinden 25 yıl 1 ay hapis cezası alan Veysel A. cezasının 15 yılını kapalıda geçirdiği için yasal olarak açık cezaevine geçti. Bunu fırsat bilen işkenceci hükümlü cezaevinden kaçtı.

İNFAZ DEDEKTİFLERİ PAZARDA YAKALADI

Hükümlünün firar etmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri de peşine düştü. Dedektifler bir süre sonra hükümlünün Huzurevleri Mahallesinde bir semt pazarında olduğunu saptadı. Polis hemen pazara sivil kıyafetlerle gidip kimi pazara gelen vatandaş kimi ise pazarcı kılığına girerek firari hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada bir süre sonra polis firari hükümlüyü pazar içinde yakaladı. Emniyete getirilen hükümlü üzerinde kimlik çıkmadığı için kemik kıran hükümlü olduğunu inkar etti ancak alınan parmak içinde Veysel A. olduğu belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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Kemik kıran hükümlü yakalandı
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