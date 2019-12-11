Müge Anlı'yı canlı yayında çılgına döndüren olaydan son dakika haberi: Bahçesine ekilen keneviri marul sanmış!

ATV'nin sevilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'te her gün kayıp dosyalar çözüme kavuşturulurken; faili meçhul cinayetler de aydınlatılmaya devam ediyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılan Zeynep Hanım, 5 aydır kayıp olan 19 yaşındaki kızı Fatma Bozkurt'un bulunması için yayına çıkmıştı. Fatma, nerede olduğu Müge Anlı ile ekibine bildirmiş ;ancak geri dönmek istemediğini söylemişti. Programın bugünkü (10 Aralık) canlı yayınında oldukça ilginç sayılabilecek son dakika gelişmeleri yaşandı. Ekibiyle birlikte olayı derinlemesine araştıran Müge Anlı, genç kızı artık anladığını söyledi.

HERKESİ ŞOKE ETTİ

Zeynep Hanım'ın ağabeyi Cahit Ergül'ün ortağının bir anda ortadan kaybolması ile ilgili 3 yıl önce programa katıldığı görüntüler yayınlandı. Zeynep Hanım şimdi ise, ağabeyinin eski eşi Ercan Bey'i bıçakladığını söyledi. Gaziantep Asayiş Amirliği'nin bu bıçaklanma olayını dikkate aldığı ve 3 aydır kayıp olan ve ölüm şüphesi duyulan Mehmet Muharrem Elbay'ın kaybolması ile ilişkilendirdiği ileri sürüldü. Öte yandan, Müge Anlı, Zeynep Hanım'ın kocasının, evlerinin bahçesine kenevir ektiğini açıkladı, aldığı yanıt ise gerek programdakiler gerekse sosyal medyada büyük tepki topladı!

İşte, 10 Aralık Müge Anlı'da yaşananlar ve son dakika haberinin detayları;