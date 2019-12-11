Kerpiç ev çöktü: 2’si çocuk 3 ölü

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Konya'nın Karatay ilçesinde 2 katlı kerpiç evin çökmesi sonucu enkaz altında kalan Sultan Dakım (57) ile torunları Muhammet (16) ve Bektaş Dakım (4), yaşamını yitirdi. Sultan Dakım, bir süre önce Akçeşme mahallesinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü tarafından kültür varlığı olarak tescil edilen iki katlı kerpiç binanın alt katını 400 liraya kiraladı. Sultan Dakım'ın kuzen olan torunları Muhammet ile Bektaş Dakım ise babaannelerini ziyarete geldi. Soba yanan odada birlikte yatan babaanne ve torunlarının bulunduğu odanın üst kat tavanı çöktü. İhbarla olay yerine gelen itfaiye, AFAD ve ilk yardım ekipleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonrasında babaanne ile torunlarının cansız bedenlerine ulaştı. Sultan Dakım'ın evi 400 liraya kiraladığı, binadaki göçükler nedeniyle oturmaması konusunda kendisini uyaran yakınlarını dinlemediği öne sürüldü.Enkaz altından sağ kurtarılan yavru köpek ise Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağına götürüldü. Olay yerinde Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ile birlikte incelemede bulunan Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, "Yığma olarak adlandırılan yaklaşık 80 yıllık bina, tahminimiz sabaha karşı saat 05.00 sıralarında çökmüş. Bahçe duvarı yaklaşık 2.5 metre kadar yüksek, binanın içerisi gözükmüyor ve komşuları sabaha karşı fark ediyor. Üç vatandaşımız hayatını kaybetti" dedi. Vali Toprak, Çevre ve Şehircilik ekipleri ile belediye ekiplerinin çevredeki diğer binaları da inceleyeceğini, risk altında olanların ise boşaltılacağını söyledi. BM'nin iklim toplantısı için İspanya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi. Kurum yaptığı değerlendirmede alan içindeki 36 binanın 12'sinin yıkılıp, 24 tescilli binanın da boşaltılarak restorasyonu yapılmak üzere dönüşüme başlanacağını bildirdi.