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'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı

'nin Kandıra ilçesinde bilinmeyen bir nedenle berber dükkanına elinde benzin bidonu ve tüfekle giren şahıs, berberi rehin alarak dükkana kimseyi yaklaştırmıyor. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışıyor.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 16:53 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 17:34
Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı

Olay 15.30 sıralarında Kandıra ilçe merkezi Aydınlık Mahallesi Türkocağı Caddesi üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre berber dükkanına elinde bidon ve tüfek ile gelen Necmi D. adlı şahıs, bidondaki benzini dükkana dökerek elindeki tüfekle berber K.C.'yi rehin aldı. Şahsın elinde tüfekle esnafı rehin aldığını gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, tüfekli şahsın Kandıra Seyitaliler köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraştığı öğrenildi.

İKNA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dükkan çevresinin güvenlik şeridiyle kapattığı alana özel hareket polisleri sevk edilirken polis ekipleri, borcu olduğu için eylem yaptığı iddia edilen Necmi D.'yi ikna çabalarını sürdürüyor.

Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı

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Kocaeli'de elinde benzin bidonu ve tüfek olan şahıs berberi rehin aldı
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