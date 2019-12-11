Kuvvetli fırtına! Meteoroloji’den son dakika uyarısı: Bugün hava nasıl olacak? 11 Aralık 2019

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika haberi geldi. Yağışlı havanın etkisi altına giren Türkiye'nin birçok şehrin şiddetli yağmur yağışı beklenirken, kuvvetli fırtınaya karşı da tedbirli ve dikkatli olunması konusunda bir uyarı yayımlandı. Vatandaşlar, evden çıkmadan önce 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 11 Aralık 2019 tarihli hava durumu raporları…

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ 11 ARALIK ÇARŞAMBA

Haberimizde, illerimize göre hava durumu tahminlerine ulaşabilir, saatlik yağış bilgisini öğrenebilirsiniz. İşte bölgelerimize göre hava durumu tahmin raporları…