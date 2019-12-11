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'den son dakika ve sağanak ile kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 12 Aralık

Genel Müdürlüğü'nden yurt genelinde birçok ili ilgilendiren son dakika ile sağanak ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ortası itibari ile sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusunun cevabı gerek sabah saatlerinde dışarı çıkacaklar, gerekse akşam saatlerinde plan yapacak olan vatandaşlar tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bugün için beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da görülebilecek olan kar yağışına dikkat çekerken; Ege, Akdeniz ve Marmara'yı sağanak yağış konusunda uyardı. Kırmızı kodlu uyarının verildiği Antalya hakkında da hava durumu bilgisi paylaşan kurum, yağışların şiddetli geçeceğini bildirdi. Öte yandan, İstanbul'da da yağmura dikkat çekildi. İşte, Meteoroloji'nin son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı ile gün içerisinde beklenen sıcaklık değerleri...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 07:28 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 07:28
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak ile kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 12 Aralık

İç ve Doğu Anadolu'da kar yağışı, Batı'da sağanak! Genel Müdürlüğü'nden aralarında İstanbul, Antalya, İzmir ve Ankara'nın bulunduğu iller için yağış uyarısı verilirken; İç Anadolu ile Doğu Anadolu için de kar yağışı uyarısı yapıldı. Aralık ortasına yaklaştığımız şu günlerde, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi; özellikle sabah ve akşam saatlerinde dışarıda olan vatandaşları olumsuz etkiliyor. Hâl böyle olunca da, 'Bugün nasıl olacak?' sorusunun yanıtı, sabah saatlerinde dışarı çıkılmadan önce en çok yanıtı arananlar arasında öne çıkıyor. Gün içerisinde beklediği hava durumu ve sıcaklık değerlerini açıklayan MGM; Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için yağmur ve sağanak, İç kesimler ve Doğu anadolu'daki çeşitli iller içinse yer yer kar yağışı uyarısında bulundu.

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Haberimizin detaylarından, 12 Aralık 2019 Perşembe günü için Meteoroloji'nin son dakika hava durumu uyarısı hakkında bilgi edinebilir; sağanak ve kar yağışı görülecek illerin sıcaklık değerlerini öğrenebilirsiniz.

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve sağanak ile kar yağışı uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak? 12 Aralık
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