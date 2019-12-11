Parlak beyinlere 3 dalda büyük ödül

BUGÜN NELER OLDU

İlim Yayma Vakfı, bu yıl ilk kez "İlim Yayma Ödülleri"ni verecek. 'Büyük Ödül', 'Sosyal Bilimler' ve 'Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri' olmak üzere 3 ana kategoride ilk kez verilecek ödüllerinin detaylarını açıklamak üzere İstanbul'daki Sepetçiler Kasrı'nda basın toplantısı düzenledi. İlim Yayma Vakfı Başkanı Yücel Çelikbilek, Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kışla, Vakıf Genel Müdürü Adem Yavuz ile İlim Yayma Vakfı Akademik Danışma Kurulu Başkanı Doç. Dr. İdris Sarısoy ve mütevelli heyeti üyeleri toplantıda gazetecilerle bir araya geldi. Türkiye'de ilim ve bilim dünyasında bugüne kadar verilen en büyük ödülün verileceğini belirten Bilal Erdoğan özetle şunları kaydetti: "Ödüller, İlim Yayma Vakfı ve İlim Yayma Cemiyeti'nin sürdürdüğü eğitime katkı vizyonuna uygun olarak ülkemize yüksek fayda sağlayacak çalışmaları keşfetmek ve teşvik etmek amacıyla iki yılda bir verilecek. Gençlerimizin akademik çalışmanın, ilim için ilim, bilim için bilim yapılmasının kıymetli olduğunu görmesi ve bunu ciddi maddi ödülle ödüllendiren kurumlar olduğunu bilmesi, Türkiye'deki akademik çalışmanın kalitesini ve akademik çalışmaya gençliğin ilgisini artıracaktır."İlim Yayma Cemiyeti Genel Başkanı Yusuf Tülün ise, "758 kişi başvuru yaptı. Geniş bir bilim kurulu nitelikleri en yüksek çalışmaları seçti. Değerlendirme kriterleri "Toplumsal katkı ve milli sorunlara çözüm", "özgünlük, yenilikçilik ve literatür çeşitliliği", "uygulanabilirlik ve yaygın etki", "metodoloji ve araştırma niteliği", "atıf alma durumu" ve "akademik yetkinlik" olarak yapıldı." dedi. İlim Yayma Ödülleri'nin 22 Aralık Pazar akşamı İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerine verileceği bildirildi.