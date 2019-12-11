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sonuçları açıklandı! 11 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve

Talih oyunu severlerin Çarşamba günlerini heyecan, merak ve umutla beklemesine vesile olan sonuçları açıklandı. Bugün 965. Hafta çekilişi yapılan oyunun çekiliş sonuçları açıklandı. Kazandıran numaraları ve biletine ikramiye isabet edip etmediğini merak eden vatandaşlar arama motorlarında yoğun olarak ve ile ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. En güncel MPİ oyunu sonuç ve haberlerini sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. İşte İdaresi tarafından yapılan 11 Aralık Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 22:15 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 22:16
Şans Topu sonuçları açıklandı! 11 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

Talih oyunları seven vatandaşlar tarafından merakla beklenen Şans Topu sonuçları Milli Piyango İdaresi tarafından açıklandı. 965. Haftası çekilen oyunda büyük ikramiyeyi kazanıp kazanmadığını merak edenler arama motorlarında yoğun şekilde Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranına ilişkin araştırmalar yapıyor. Büyük ikramiyenin hayalini kuran vatandaşlar çekiliş sonuçlarını ve kazandıran numaraları merak ve heyecanla öğrenmek istiyor. İşte 11 Aralık MPİ Şans Topu sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU SONUÇLARI: 11 ARALIK MPİ ŞANS TOPU SONUÇLARI VE HIZLI BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango İdaresi 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

İşte detaylar;

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Şans Topu sonuçları açıklandı! 11 Aralık MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı…
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