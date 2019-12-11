Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 11 Aralık Şans Topu sonuçları ve sorgulama ekranı BURADA…

Milli Piyango İdaresi tarafında her haftanın Çarşamba günlerinde düzenlenen çekilişle birlikte büyük ikramiyeyi kazandıracak şanslı numaraları belirliyor. Geçtiğimiz çekilişte de kazandırmaya devam eden idare bugün çekilen sonuçları da duyurdu. Diğer yandan sonuçları öğrenmek ve biletine ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında 11 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı ile ilgili yoğun araştırmalarını sürdürüyor. İşte 11 Aralık MPİ sonuçları ile bilet sorgulama ekranı…

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI! MPİ 11 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA EKRANI!

İşte detaylar;