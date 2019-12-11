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sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Aralık bilet sorgulama ekranı

11 Aralık çekilişini yakından takip eden vatandaşlar geçen hafta sadece bir kişinin bildiği sonuçları büyük bir merak içerisinde bekliyor. Geçtiğimiz hafta 964. kez gerçekleşen Şans Topu çekilişinde 5+1 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 872.111,95 TL kazandırmıştı. 5 bilen kişi sayısı ise 33 olmuştu. Peki, saat kaçta açıklanacak? İlgili sonuçlar açıklandıktan sonra 11 Aralık MPİ Şans Topu bilet sorgulama işlemlerinizi haberimizin içerisindeki panel aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 11.12.2019 17:05
Şans Topu sonuçları saat kaçta açıklanacak? MPİ Şans Topu çekiliş sonuçları 11 Aralık bilet sorgulama ekranı

Şans Topu sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş heyecanlı ve umutlu bekleyişini sürdürüyor. Geçen hafta 872.111,95 TL'lik büyük ikramiyenin sadece bir kişi tarafından bilinmesi neticesinde Şans Topu biletlerine olan ilgi daha da arttı.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK? MPİ BİLET SORGULA 11 ARALIK

Şans Topu çekilişi her zaman olduğu gibi bu hafta da 11 Aralık 2019 Çarşamba günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve akabinde sonuçlar açıklanacak.

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İlgili sonuçlar belli olur olmaz MPİ bilet sorgulama işleminizi aşağıdaki panelden hızlı ve kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden;

(1+1), (2+1), (3), (3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,
(4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,
(5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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