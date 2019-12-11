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’de işadamına silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 11.12.2019
Sarıyer’de işadamına silahlı saldırı
Sarıyer'de arabasına binmeye çalışan işadamı Ali A.'ya silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Şehit Halil İbrahim Caddesi'nde dün 11.20 sıralarında meydana geldi. Evinden çıkarak, arabasına yönelen işadamı Ali A.'ya kimliği belirlenemeyen saldırgan tarafından ateş edildi. Bacağına isabet eden kurşunlarla yaralanan, Ali A. kaçmaya çalıştı. Silah sesleri üzerine dışarı çıkan Ali A.'nın eşi ise gördükleri karşısında büyük panik yaşadı. Yaşadığı paniği atlatan kadın hemen polis ve sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler tarafından Ali A. hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli kaçtı.
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Sarıyer’de işadamına silahlı saldırı
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