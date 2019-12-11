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Servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı

'nın Siverek ilçesinde, öğretmenlerin taşındığı servis minibüsünün kontrolden çıkıp, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 18:19 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 18:22
Servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı

Kaza, akşam saatlerinde, Şekerli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Şekerli İlkokulu'nda görevli öğretmenleri ilçe merkezine taşıyan Yüksel K. yönetimindeki 21 AR 105 plakalı servis minibüsü, kontrolden çıkarak, devrildi. Kazada, minibüsteki öğretmenlerden Doğan Çakmak, Mukadder Karataş, Berivan Balaman, Özlem Kutlu, Ayşe Suluk, Münevver Adakuş, Berna Kovan ve Büşra Battan yaralandı. Yaralı öğretmenler, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanan öğretmenlerin sağlık durumunun iyi olduğu, jandarmanın kazayla ilgili soruşturma başlattığı belirtildi.

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Servis minibüsü devrildi: 8 öğretmen yaralı
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