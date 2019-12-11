SON DAKİKA: Balıkesir, Bursa ve İstanbul deprem ile sarsıldı! Kandilli Rasathanesi son depremler, şiddetleri

Dün akşam İstanbul ve çevre illerde de hissedilen, Balıkesir merkezli 4 deprem vatandaşlara kısa süreli panik yaşatırken, depremin merkez üssünde bulunan vatandaşların bir kısmı geceyi sokakta geçirdi. 'İstanbul'da deprem mi oldu?' sorusu en çok araştırılan konular arasında yer alırken, #deprem kelimesi de kısa bir süre içerisinde Twitter'da TT oldu. Depremin en yoğun hissedildiği illerden Bursa ve Balıkesir valileri konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundular. İşte peş peşe yaşanan depremlere ilişkin önemli detaylar ve Balıkesir, İzmir, Bursa ve İstanbul son depremler...

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU? BİRÇOK İLDE HİSSEDİLDİ

Balıkesir'de gece yarısı art arda depremler meydana geldi. 32 dakikada 4 şiddetli depremin meydana geldiği kent, Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 23.14'te 5.0, 23.24'te 4.3, 23.27'de 4.1 ve 23.46'da 4.3'la sarsıldı. Balıkesir'de yaşanan depremler İstanbul, İzmir, Bursa ve Manisa'da da güçlü şekilde hissedildi. En çok dikkat çeken detay ise deprmein 5 km derinlikte meydana gelmesi oldu. Depremin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Bursa Valisi'nden de açıklamalar geldi. Depremde herhangi bir can kaybının olmadığı öğrenildi.

İşte Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre son depremler...