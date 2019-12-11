Son Dakika Haberi: Balıkesir için 7,2 şiddetinde korkutan deprem uyarısı geldi!

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de yaşanan deprem çere illerde de yoğun bir şekilde hissedilmiş ve korkulara sebep olmuştu. Özellikle art arda yaşanan sarsıntılar büyük tedirginlik yaratırken, konuyla ilgili bir korkutan açıklamada Prof. Dr. Şener Ceryan'dan geldi. Ceryan, Balıkesir fayı Gökçeyazı segmentinin kırılma zamanının, deprem tekrarlama aralığını iki kat aşmış durumda olduğunu söyleyen Ceryan, Balıkesir ve çevre illeri büyük bir depreme hazırlı olması konusunda uyardı. İşte deprem uzmanı Şener Ceryan'ın son dakika olarak yaptığı açıklama…

BALIKESİR DEPREMİ İLE İLGİLİ KORKUTAN UYARI! 7.2 ŞİDDETİNDE DEPREM…

İşte dün akşam saatlerinde yaşanan ve vatandaşları tedirgin eden depremin ardından yapılan son dakika açıklaması…