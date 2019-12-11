SON DAKİKA: Kız yurdunda ilginç olay! Kedi gibi ses çıkararak kapıları tırmalıyor...

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenci yurdu içerisinde bir süredir geceleri kedi sesleri duyulduğu ve belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarının kapılarını tırmaladığı ve 'mır mır cadılar bayramı başlasın' şeklinde notlar bıraktığı iddia edildi. Bunun üzerine öğrenciler tarafından dikkat çeken önlemler aldı. Talep üzerine odaların anahtarları yurt yönetimi tarafından öğrencilere verildi.