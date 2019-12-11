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: Kız yurdunda ilginç olay! Kedi gibi ses çıkararak kapıları tırmalıyor...

yurdun tüyler ürperten bir haberi geldi. 'nın Hendek ilçesinde bulunan Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kız Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak öğrencilerin odalarını tırmaladığı iddiası yurdu ayağa kaldırdı. Öğrencilerin odalarını terk ederek yurdun önünde eylem yaptığı esnada fenalık geçiren 1 kişi hastaneye kaldırılırken, olay sosyal medyada gündem oldu. İşte son dakika haberinin ilginç detayları...

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 11:28 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 11:38
SON DAKİKA: Kız yurdunda ilginç olay! Kedi gibi ses çıkararak kapıları tırmalıyor...

Olay, Hendek ilçesi Akova Mahallesinde bulunan KYK yurdunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kız öğrenci yurdu içerisinde bir süredir geceleri kedi sesleri duyulduğu ve belirlenemeyen bir öğrencinin gecenin ilerleyen saatlerinde kedi sesleri çıkartarak, öğrencilerin odalarının kapılarını tırmaladığı ve 'mır mır cadılar bayramı başlasın' şeklinde notlar bıraktığı iddia edildi. Bunun üzerine öğrenciler tarafından dikkat çeken önlemler aldı. Talep üzerine odaların anahtarları yurt yönetimi tarafından öğrencilere verildi.

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SON DAKİKA: Kız yurdunda ilginç olay! Kedi gibi ses çıkararak kapıları tırmalıyor...
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