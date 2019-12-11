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Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis

’da internetteki alışveriş sitesinde satışa sunulan cep telefonunu satın alan kişiye cep telefonu yerine kulaklık gönderen bir kişi yargılandığı mahkemece "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 11.12.2019 12:52
Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis
Samsun'da Rıdvan A. adlı bir kişi internette satış yapan alışveriş sitesinde bin 800 liraya satışa sunulan cep telefonunu sipariş verdi ve parayı da telefonu satan Metin K.'nin hesabına EFT yaptı. Ancak gelen kargo paketinden telefon yerine kulaklık çıkınca Rıdvan A. şikayetçi oldu. Metin K. hakkında "Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Davanın son duruşmasında mahkeme Metin K.,'yi "dolandırıcılık" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.
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Telefon siparişine kulaklık gönderene 3 yıl 4 ay hapis
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