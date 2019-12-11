Türkiye Kayak Federasyonu, Milka’yla sponsorluk sözleşmesini uzattı

Mondelez International Türkiye'den yapılan açıklamada, Milka markasının Türkiye Kayak Federasyonu ve kayak milli takımları ana sponsorluğunun uzatılmasıyla ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, federasyon ile Milka'nın Ocak 2019'da ilk kez ana sponsorluk anlaşması imzaladığı belirtilerek, "Milka, federasyona bağlı yarışlara ve milli takım sporcularına destek vererek geleceğin kayak milli takımının temellerini oluşturmaya katkı sağlıyor. Bununla birlikte satılan her Milka'dan elde edilen gelirin bir bölümü federasyona ve milli takımlara aktarılırken bir yandan da Milka severlere de kayak sporuna destek olma şansını veriyor." ifadeleri yer aldı.