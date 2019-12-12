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14 katlı apartmanın terasından düşen öldü

'ta, ailesinin oturduğu 14 katlı apartmanın terasından düşen Bursa İdari Mahkemesi Üyesi Mustafa Nuri K. (27), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Mustafa Nuri K.'nin yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 17:54
14 katlı apartmanın terasından düşen hakim öldü

Olay, saat 14.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi Emirpaşa Caddesi'ndeki 14 katlı apartmanda meydana geldi. İzinli olarak geldiği Sivas'ta ailesinin oturduğu apartmanın terasına çıkan Bursa İdare Mahkemesi Üyesi hakim Mustafa Nur K., yaklaşık 30 metre yükseklikten bilinmeyen nedenle düştü.

Mustafa Nuri K.'yi yerde hareketsiz kanlar içinde gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlilerince ambulansa alınan ağır yaralı Mustafa Nuri K., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından Mustafa Nuri K.'nin cesedi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Mustafa Nuri K.'nin yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, olayda intihar şüphesi araştırılıyor.

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