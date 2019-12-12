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15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp

'da, babasının dükkanından "Ben eve gidiyorum" diyerek çıkan lise 1'inci sınıf öğrencisi 'tan (15), 3 gündür haber alınamıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 12.12.2019 19:40
15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp

Olay, pazartesi günü, Yeni Mahalle Beyazıt Sokak'ta meydana geldi. Lise 1'inci sınıf öğrencisi Taha Bulut, esnaf babası Bahri Bulut'un (47), dükkanına gitti. Burada bir süre oturan Taha, "Ben eve gidiyorum" diyerek, iş yerinden çıktı. Taha'dan bir daha haber alınamadı.
Ertesi gün de okula gitmeyen Taha'nın ailesi, meraklanarak durumu polise bildirdi. Kayıp başvurusunda bulunulmasının üzerine ekipler, Taha'yı bulmak için çalışma başlattı.
Bahri Bulut, "Oğlum 15 yaşında ve lise öğrencisi. Pazartesi günü dükkana geldi biraz oturduktan sonra 'Ben eve gidiyorum' dedi ve gitti. Bir daha haber alamadık. Okula da gitmemiş. Ulaşamıyoruz" dedi.

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15 yaşındaki Taha, 3 gündür kayıp
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