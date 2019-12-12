2 örgüt lideri ve 18 çete üyesi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturma kapsamında emeklilerin, kredi kullanmak amacıyla Facebook ve gazete reklam ilanlarında 'Emeklilere Kredi', 'Kredim Kolay' gibi başlıklar altında gördükleri ilanlarda belirtilen çağrı merkezlerini aradıkları, görüştükleri örgüt üyelerinin emeklilerin kredi ihtiyacını ticari faaliyet görünümünde karşılama vaadi ile hileli davranış sergileyerek İstanbul'a gelmelerini sağladıkları tespit edilmişti.

TELEFON ALIYORMUŞ GİBİ SENET İMZALATILDI

Şüphelilerin Alibeyköy ve Esenler Otogarı gibi benzeri yerlerden servis ve özel araçlarla emeklileri aldırarak Beylikdüzü ve Şişli ilçelerindeki ofis olarak kullandıkları yerlere yakın pastane, cafe tarzı yerlerde ikramlarda bulundukları anlaşıldı. Bu şekilde güven sağladıktan sonra şirket ofislerine götürülüp yüksek meblağlı cep telefonu ve benzeri cihazlar satın alıyormuş gibi fatura kesildiği ve maaşının 12 katı senet imzalatılarak aynı gün örgüt üyeleri komisyoncular refakatinde Çağlayan veya Bakırköy Adliyesi'ndeki İcra Müdürlüklerine götürüldükleri belirlenmişti.

İcra Müdürlüğü görevlilerinin sorun çıkarmaması için tembihleme yapılarak maaşının 12 ay süre ile tamamının kesilebilmesi için muvafakat imzalatılıp icra takibine başlandığı, komisyon, avukatlık ücreti ve dosya masrafı adı altında büyük miktarlarda kesintiler yaptıktan sonra emeklilere cüzi miktarda bir para verdikleri (bazılarına yol parası kadar), akabinde hukuki açıdan sorun teşkil etmemesi amacıyla paranın tamamı veriliyormuş izlenimi yaratmak için haberli veya habersizce kamera görüntüsü alındığı ve olası bir adli işlemde bu kayıtların kullanılmak üzere saklandığı anlaşılmıştı.

Emekli vatandaşların birçoğunun maaşına uygulanan icra takibinin meblağından haberdar olmadığı, aldıkları paranın söylenen miktardan çok az olduğu, satıldığı iddia edilen ve fatura kesilen telefonların emeklilere hiç verilmediği, ticari faaliyet görünümüyle hileli davranışlarla mağdur edildiklerinden bahisle şikâyetçi oldukları belirlenmişti. İcra dairelerinin güvenlik kamera görüntülerinden ve İletişimin Tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması kararına istinaden yapılan çalışmalardan gerek İstanbul'da, gerekse İstanbul dışında ikamet eden 900'e yakın mağdur tespit edilmişti. Şüphelilerin, suç örgütü kapsamında hiyerarşik yapıda hareket ederek 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Tefecilik' faaliyeti yürüttükleri, suçtan elde ettikleri geliri aralarında paylaşıldıkları belirlenmişti.

12 İLDE 85 ŞÜPHELİYE OPERASYON

Geçtiğimiz günlerde suç çetesine yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ve koordinesinde operasyon düzenlemiş, 85 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

İstanbul, Muğla, İzmir, Tekirdağ, Bursa, Edirne, Adıyaman, Balıkesir, Konya, Zonguldak, Kırklareli, Kocaeli, Denizli illerince şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı operasyon başlatılmış, operasyonda 46 şüpheli gözaltına alınmıştı.

20 TUTUKLAMA

Örgüt lideri oldukları değerlendirilen Aziz Hakan C. ve Ahmet K.'nin de aralarında bulunduğu 20 şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.